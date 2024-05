Jorge Javier Vázquez recuerda emocionado a Mila Ximénez: ''Cuando murió, se me partió la vida''

''Tengo que hacer un recuerdo a Mila porque me parece que de la gente que se ha ido y que ha sido fundamental en nuestras vidas siempre tenemos que acordarnos de ellas''.

El presentador revelaba lo que supuso para él que Mila se marchase: ''A mí cuando Mila se muere, se me partió la vida. Con su muerte me hice mayor de golpe porque hasta entonces la vida con ella era diversión, juego, era una fiesta, era como sentirte joven continuamente. Tenía un espíritu dispuesta a hacer de todo, cualquier plan le parecía estupendo, era una mujer muy vital y a mí cuando muere ¡pum! me hice mayor de golpe y fue como si el aspecto lúdico de la vida desapareciera''.