La emotiva conversación entre Jorge Javier y Carmen Borrego sobre Mila Ximénez: "Me acuerdo mucho de ella"

"Carmencita, mi 'potota' querida. Me estoy acordando mucho de tí estos días y quiero decirte algo", comenzaba diciendo Jorge Javier y añadía: "Me estoy acordando mucho, muchísimo de Mila , de cuando se quejaba continuamente de estar ahí".

Carmen Borrego, al escuchar esto también aseguraba que le pasa lo mismo: "Yo también me acuerdo mucho de ella, creo que voy a ser igual que ella". Al referirse al concurso, la superviviente hacía una reflexión sobre lo que está viviendo en Honduras: "Creo que haber tenido el valor de llegar hasta aquí, haberme tirado del helicóptero como yo soy, hacer la prueba del barro y ciertas cosas que he hecho, personalmente me siento muy satisfecha conmigo misma".