Aurah Ruiz cuenta emocionada cómo fue el reencuentro con su hijo Nyan: "Me comió a besos"

Aurah ha contado muy emocionado que el reencuentro con su pequeño tras prácticamente tres meses sin verse fue un momento muy especial que hasta ahora no había expresado públicamente y que ha compartido con la audiencia de '¡De viernes!'.

"Cuando yo llegué a Madrid él estaba durmiendo en el hotel , esperándome con su papá aquí en Madrid, pero cuando llegué a la habitación estaba ya dormidito y aunque no le desperté le comí a besos sin que se diera cuenta (...) A la mañana siguiente lo que hice fue llamarle por teléfono y hacerle un juego . Le dije 'cariño, estoy aquí, tienes que hacerme caso y hacer lo que yo te digo, abre la puerta de la habitación y sal al pasillo , date la vuelta...".

"Vino hacía mí corriendo y me comió a besos, me decía 'no te vayas más porque Supervivientes es muy largo, es mucho tiempo, mamá".