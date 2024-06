Sofía niega que haya mala relación entre ella y su marido, zanjando así todos los rumores: "Estamos bien. A él no le gusta que esté aquí hoy, pero en todas las parejas hay momentos de consensos y de llegar a acuerdos, ¿por qué no voy a estar?", nos cuenta. Además, ha querido aclarar que, si no la hemos visto en pantalla durante mucho tiempo, no ha sido porque él se lo hubiera impedido: "Ese modo de vida lo elijo yo. Igual que me centré en mi profesión en cuerpo y alma, decido centrarme en mi maternidad también en cuerpo y alma".