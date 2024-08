"Recuerdo que me puse a llorar y no por lo que me dijo, porque ya no podía hablar. Su cara era de susto y de 'no llores'. Creo que se fue con la preocupación de 'saber si tus hijos iban a estar juntos' (tiene que terminar el entrevistador la frase porque él no puede hablar, pero asiente ante esta revelación)". "Quería que yo estuviera bien para cuidarlos", añade, emocionado.