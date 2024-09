El doloroso mensaje que José María Almoguera le envió a su madre, Carmen Borrego

Carmen Borrego: "Es lo peor que se le puede decir a una madre porque la matas"

José Mª Almoguera opina sobre la trayectoria profesional de su madre: "Ha permitido vejaciones y humillaciones"

Dura y dolorosa noche para Carmen Borrego en '¡De viernes!'. La hija de María Teresa Campos ha escuchado con detalle la primera entrevista que su hijo, José María Almoguera, ha concedido a la televisión y en la que no sólo desvela los verdaderos motivos de su separación con Paola Olmedo, sino que carga contra su madre.

El distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo fue motivo de debate durante gran parte de la noche. José María confesó qué le ha dolido tanto para tener que alejarse de su madre y llegó a decir que tuvo que obligarla para que se acercara a su casa a conocer a su nieto cuando nació (cosa que ella negó tajantemente tras escucharlo).

El duro mensaje de José María a Carmen Borrego

En medio de este análisis, Ángela Portero le pregunta a la invitada por un mensaje que le envió su hijo tiempo atrás. Los colaboradores de '¡De viernes!' quieren entender las dos versiones (en algunas ocasiones opuestas) que están dando madre e hijo y por eso cree oportuno saber qué le escribe José María a su madre en privado. Es entonces cuando Carmen Borrego confiesa.

Durante la noche se ha llegado a decir que Carmen Borrego ha escrito en varias ocasiones a su hijo a través de WhatsApp para calmar las aguas entre ambos e intentar un acercamiento, pero, en muchas ocasiones, él no le ha contestado. En una ocasión, sí que le respondió, aunque, quizás, el texto no era lo que una madre espera leer por parte de su hijo.

"Quería preguntarte por un mensaje que te manda tu hijo, no sé en qué momento, me gustaría que me lo detallaras y por qué te contesta así porque le hemos escuchado decir que muchas veces no te ha contestado por no darte una mala contestación pero, con ocasión de un WhatsApp que tú le envías, él te dice 'hazte a la idea que estoy muerto para ti", es lo que pregunta la periodista.

Carmen no tarda en contestar: "Yo eso no lo he hecho público ni lo voy a hacer, lo estás diciendo tú. No voy a confirmar si es cierto o no es cierto porque no quiero hacerlo, porque sería hablar mal de mi hijo y no lo voy a hacer", es parte de su respuesta. El hecho de que no niegue hace pensar a Ángela Portero que es verdad. De hecho, confiesa que se lo contó alguien muy cercano a ella (Terelu Campos aprovecha para levantar la mano y aclarar que ella no ha sido quien se lo ha contado a la colaboradora).

En este momento, Carmen se delata, pues dice que sabe que Terelu no ha sido quien se lo ha dicho porque "se acaba de enterar ahí afuera, fíjate si he sido...". Ya no le queda más remedio que admitirlo: "Ese mensaje se produce porque vengo el viernes a trabajar y me dicen que mi hijo no ha venido porque está enfermo. Inmediatamente, le escribo y le digo 'José María, acabo de enterarme que estás mal, quiero que sepas que aquí estoy, me gustaría saber cómo estás' y él me contesta a ese mensaje que 'fenomenal'...