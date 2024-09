Mayte Zaldívar revela las últimas palabras que le dijo Julián Muñoz: "Cambió la palabra 'perdón' por la palabra 'os quiero"

"Mi abuelo no quiso mal a nadie, pero si es verdad que a mi abuelo no le quisieron bien en su momento, igual que él no supo querer bien en su momento, pero no creo que tuviera malas intenciones para nadie", decía Fran en su primera vez en un plató, que aseguraba que su abuela Maite Zaldívar estaba destruida.