Visiblemente emocionada y aún sin poder creer que Julián ya no está entre ellos, la mujer del ex alcalde de Marbella ha recordado con los colaboradores de '¡De viernes!' cómo fue para ella descubrir que, tal y como sospechaba, su marido le estaba siendo infiel con la famosa cantante.

Y es que tan solo unos días antes había tenido lugar la famosa rueda de prensa conjunta en la que el matrimonio negó ante la prensa el presunto affaire entre el alcalde y la cantante: "Me presenté en el despacho de Julián con mis hijas, para pedirle una explicación por los rumores que ya circulaban, a él le faltó arrastrarse por el suelo negándolo todo, y yo le creí. Isabel Pantoja me llamó por teléfono para decirme que no creyese lo que se estaba diciendo y para convencerme de que diera la rueda de prensa, hasta me llegó a ofrecer ir a Cantora a pasar unos días para desconectar".