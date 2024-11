El momento en el que Isabel Pantoja pidió perdón a Asraf tras amenazarle con abogados: "Dijo que empezáramos de cero"

La pareja de Isa ha contado que en ese momento su mujer había tomado algunas copas y no quería que la sacasen en la prensa. "No te puedes imaginar el dolor que sufrí, que te pongan como si fuese un ogro...", ha recordado el marido de Isa. Sin embargo, Asraf ha revelado que Isabel Pantoja arremetió contra él tras ver las imágenes .

"Lo que tuve fue una llamada de Isabel mucho después de esto, dos semanas después. Me dice, 'que sepas que tengo a todos mis abogados preparados para denunciarte, que eres una garrapata , no te acerques a mi hija...", ha comentado Asraf en el plató sobre las palabras de la Pantoja.

Asraf ha señalado las palabras que le dijo después a Isabel Pantoja: "No te has presentado, no he visto ni un cariño a Isa y ¿me llamas a mí acusándome de nada? Llama a tu hija primero". Tras esto, la Pantoja llamó a Isa P para conocer su versión : "Habla con ella después de llamarme a mí porque yo la colgué, no voy a aguantar estas cosas".

No obstante, los colaboradores se han sorprendido cuando Asraf ha desvelado que la tonadillera le pidió disculpas tras amenazarle con los abogados: "Me pidió perdón, no exactamente por eso. Me dijo que empezáramos de cero. Lo que he visto es que a Isabel no le gusta que su hija tenga pareja. Lo vi con Omar, lo vi con Alberto..."