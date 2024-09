José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, contará lo que ha callado durante años y responderá a su madre en lo que será su primera entrevista en televisión. Este viernes a las 22.00 horas en Telecinco, no te pierdas en '¡De viernes!'. "Los silencios no me han beneficiado. Estoy preparado para poder sentarme y contar lo que ha sucedido", asegura el nieto de María Teresa Campos.