Kate Middleton se sincera sobre cómo el apoyo de sus hijos le ha ayudado a combatir el cáncer

Kate Middleton habla como nunca de su cáncer en un documental desgarrador: "Te cambia físicamente, pero hay una parte mucho más profunda"

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Kate Middleton no pudo contener las lágrimas al escuchar los mensajes de apoyo de sus tres hijos durante el gran reto de las Tres Cumbres que ha quedado grabado en su nuevo documental 'Heal', que significa 'Sanar' o 'Curar'. En él, su hermano James Middleton ha compartido vídeos del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis en la cima de Scafell Pike, la montaña más alta de Inglaterra con 978 metros sobre el nivel del mar.

En el documental, la princesa de Gales ha hablado también sobre la gravedad de su enfermedad y sobre cómo entraba y salía de la consciencia durante su estancia en el hospital en enero de 2024. "Me dieron la razón para salir del hospital. Me van a dar la razón para terminar este reto y volver a casa", confesó.

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Los mensajes sorpresa de sus hijos

Kate Middleton ha dejado un espacio también para hablar del impacto que tuvo el cáncer en su vida en la presentación del documental: "El cáncer no solo afecta al cuerpo. Cambia la forma en que piensas y sientes, e influye profundamente en todos los aspectos de la vida. Lo sé por experiencia propia y sé que el camino durante y después del tratamiento requiere más que solo medicamentos".

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Los mensajes que el príncipe Guillermo envió a su cuñado para sorprender a su esposa comienzan con el príncipe Luis, quien le dice: "Hola, mamá. Te quiero mucho y espero que te vaya bien en la montaña. Recuerda que siempre estoy en tu corazón contigo y te quiero muchísimo. Te seguiré a todas partes y siempre estaré contigo. Recuerda que te quiero muchísimo y te envío muchísimo amor".

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Después, el príncipe George revela que ha estado siguiendo los movimientos de su "mamá" por todo el Reino Unido con la aplicación de seguimiento de vuelos Flightradar24. "Estamos pensando en ti ahora mismo, te queremos muchísimo y lo vas a hacer genial", le dijo, y añadió: "Te ves muy, muy fuerte. Sigue así, te apoyamos incondicionalmente. Te queremos muchísimo".

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Y la princesa Charlotte le mando estas emotivas palabras: "Hola, mami. Te quiero muchísimo. Estamos muy orgullosos de que estés haciendo tu caminata y superando tus retos. Te deseamos mucha suerte y te estaré animando. ¡Hasta pronto!". Al escuchar estas dedicatorias, Kate abrazó a su hermano antes de colocar una piedra en la cima de la montaña y decir: "Esto es para los niños".

"La oscuridad fue una experiencia realmente aterradora", confiesa

La princesa de Gales ha recordado que en esos momentos que pasaba en el hospital, obtuvo consuelo de las personas que la acompañaban: "La oscuridad fue una experiencia realmente aterradora y desorientadora. Creo que perdía y recuperaba la consciencia intermitentemente. Fue un momento muy oscuro. Pero también, en algún momento, me di cuenta de que alguien me sostenía la mano".

"No intentaban arreglar nada. Simplemente estaban ahí. Y siempre estaré agradecido por la presencia de alguien que me apoyó en ese momento. Y realmente hizo darme cuenta de la importancia de simplemente estar al lado de alguien en sus momentos más difíciles. Muchas veces pensamos que tenemos que arreglar algo, decir algo o hacer algo, pero no es necesario. Simplemente tenemos que estar ahí. Y así es como se ve el amor. Creo que esa es la luz que a menudo podemos encontrar incluso en los momentos más oscuros", ha confesado.

"Estoy teniendo que aprender de nuevo a vivir la vida plenamente", aseguró

En el documental, Kate Middleton admitió al inicio de su aventura que no sabía si podría conseguir este reto: "No sé si mi cuerpo es lo suficientemente fuerte físicamente todavía. He estado entrenando, pero no sé si es suficiente". Ella aceptó el reto porque le parecía "más bien una peregrinación" y una oportunidad para recorrer el mismo camino que otros que afrontan sus propios desafíos, con el fin de recaudar fondos y concienciar sobre la organización benéfica Royal Marsden Cancer Charity.

"Es triste, en cierto modo, que tengamos que llegar al final de la vida, al diagnóstico de cáncer o a una enfermedad grave para reflexionar realmente sobre algunas de estas cuestiones más importantes. Algo como el cáncer lo arrebata todo. Sí, es físico, pero también emocional. Las cosas que creías saber ya no están. Y, en cierto modo, te pierdes a ti misma. Estoy teniendo que aprender de nuevo a vivir la vida plenamente, a encontrar alegría en las cosas sencillas, a sentirme conectada con mi cuerpo en un sentido interno de mí misma. Somos mente, cuerpo y espíritu, pero no sé cuánto tiempo dedicamos a nuestra salud espiritual. Y creo que es esencial para la sanación, ya sea personal o colectiva", ha reflexionado la princesa de Gales.

En la película, la princesa también comparte más detalles sobre su experiencia personal con miembros de Shine Cancer Support, una organización benéfica que ayuda a personas menores de 50 años que están lidiando con un diagnóstico de cáncer: "En realidad, no he explorado esto fuera del ámbito familiar. Así que gracias por darme el tiempo y el espacio para hacerlo".