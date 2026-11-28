La reportera que colabora con 'Informativos Telecinco' ha sido agredida mientras trabajaba en Cisjordania

Israel aprueba por primera vez desde 1967 la designación de zonas de Cisjordania "como propiedad del Estado"

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La reportera colaboradora de Mediaset, Laura de Chiclana, ha sido agredida por colonos judíos mientras cubría el acoso que sufren los palestinos en Cisjordania ocupada. En esta zona, desde el 7 de octubre de 2023, los colonos y los militares israelíes han matado allí a 1.147 palestinos, según las cifras facilitadas por la ONU.

Solo durante la semana del 10 al 16 de noviembre, una mujer palestina de 72 años fue asesinada por un colono israelí y un total de 62 personas, entre ellas cinco niños, resultaron heridas por los israelíes, más de la mitad de ellos colonos, según las estadísticas facilitadas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas.

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En octubre, la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y a la Colonización, que documenta la expansión colonial israelí, registró 3.133 ataques contra palestinos, sus tierras y sus bienes, de los cuales 1.369 fueron cometidos por colonos, frente a los 647 del mes de septiembre.

La ONU teme "un riesgo creciente de nuevos crímenes atroces"

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), los ataques perpetrados por colonos israelíes y la creación de puestos de avanzada que han "alcanzado un nivel récord". "Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, actuando a menudo de común acuerdo, han atacado a comunidades locales, agredido a familias, destruido y confiscado bienes, e incendiado mezquitas", declaró en un comunicado la portavoz Ravina Shamdasani.

La continuación de los ataques, las políticas y las violaciones israelíes contra los palestinos hacen temer "un riesgo creciente de nuevos crímenes atroces en todo el territorio palestino ocupado", advirtió la ONU. Sobre el terreno, las violaciones continúan. "Los civiles siguen siendo asesinados y cientos de miles de palestinos han sido desplazados por la fuerza, habiendo altos responsables israelíes expresado su intención de hacer estos desplazamientos permanentes", denunció Volker Türk.

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Ante esta situación, el jefe de derechos humanos de la ONU recordó que los Estados tienen una responsabilidad particular y una obligación de actuar: "Todos los Estados tienen la obligación de actuar ahora para prevenir nuevos crímenes atroces contra los palestinos".