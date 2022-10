Toñi Moreno hace una dolorosa confesión: "A mí me ha costado años de terapia aceptar que quien no te quiere no merece estar en tu vida"

Cristina ha venido hasta el plató de ‘Déjate querer’ buscando a su padre biológico . Cuando tenía solo cinco años de edad su padre la abandonó y desde entonces ha tenido la desagradable sensación de que algo importante faltaba en su vida: “Quiero saber por qué mi padre desde los cinco años no ha estado en mi vida ”.

Cristina únicamente conoce lo ocurrido por la versión de su madre, una versión según la cual su padre dijo que tras la separación matrimonial “o se llevaba a la niña o no volvía a verla nunca más ”. La de Cristina es una historia de ausencias, una infancia en la que únicamente contó con la presencia de su madre adolescente, pues la tuvo con tan solo 15 años .

De un día para otro el padre de Cristina se va de casa y no regresa. Nuestra invitada se cría con la única compañía de su madre y su abuela materna, y solo vuelve a ver a su padre en una ocasión muy desagradable que aún recuerda con dolor.

Toñi Moreno se ha roto con la historia de Cristina y ha aprovechado la ocasión para hacer una dolorosa confesión: “A mí me ha costado años de terapia aceptar que quien no te quiere no merece estar en tu vida”.