Merche sorprende a una fan del público: "Cada vez que piense en superhéroes pensaré en ti"

Patricia no lo tuvo nada fácil. Cuando solo tenía 13 años l e diagnosticaron un tumor cerebral que, aunque al principio parecía inoperable, pudieron extirparle por completo. Sin embargo, las consecuencias de la operación fueron muchas, entre ellas la parálisis facial que sufre desde entonces.

Cuando Patricia fue diagnosticada pretendía acudir a un concierto de Merche, su cantante favorita, algo que no pudo hacer por estar ingresada en el hospital. Para hacerle la estancia más fácil, su madre le llevó hasta el hospital uno de los discos de Merche y Patricia pasó algunos de los peores momentos de su vida escuchando a la cantante gaditana .

Aunque fue un palo duro y doloroso, Patricia dijo una frase al mirarse por primera vez en el espejo que demuestra su valentía: “No importa, estoy viva, los que me quieren me seguirán queriendo igual”. En este último programa de ‘Déjate querer’ Patricia no solo ha sido sorprendida por Merche, también por su madre y por sus amigas, esas que nunca le dieron de lado.