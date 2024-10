El agradecimiento de Risto Mejide a una participante: "Me han dado el regalo que le has hecho a mi hija. ¡Gracias!"

El programa de este miércoles no era nada fácil para Risto Mejide. Además de tratar junto a 299 personas del público (puesto que una de las 300 está desaparecida por la devastadora DANA) el tema del acoso sexual y todo lo que conlleva, el presentador confesaba al comienzo del programa que él tiene familia en Valencia y había sentido en sus propias carnes lo que está significando este fenómeno para muchas familias. Un auténtico horror.

"Lo primero de todo, gracias", señalaba Risto Mejide. El presentador continuaba de la siguiente forma: "Me han dado el regalo que le has hecho a mi hija. ¡Gracias!". Risto Mejide volvía a agradecer por segunda vez ese gesto que había tenido con su hija: "¡Mil gracias!". Montse levantaba el meñique y contaba su particular testimonio.