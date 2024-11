Fernando Clavijo, presidente de Canarias, entra en directo y recibe un contundente zasca del público: "No sé si vive en la estratosfera"

Clavijo pide no generalizar: "La inmigración es inherente a la condición del ser humano. En un país como el nuestro, no es el gran problema ahora mismo. Sobre todo, la inmigración irregular. Al final, el gran problema en Canarias es la inmigración regular que llega por el Puerto y que genera un problema demográfico, al menos en nuestras islas".

Risto Mejide le ha preguntado al presidente del Gobierno de Canarias por las reuniones de Bruselas, para saber si había tenido ocasión de poner de manifiesto las necesidades de las Islas Canarias. "Con esta nueva etapa y una nueva Comisión que todavía está por constituir, me he podido entrevistar con la presidenta del Parlamento Europeo y con el presidente de la Comisión de Inmigración y de Interior. El gran problema que tenemos en Canarias son los 'Menores Extranjeros No Acompañados'".