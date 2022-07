Alberto, implicado en la desaparición de su amiga Elisa: "Me pagaban mil euros si llevaba a alguna menor"

Tras un duro interrogatorio, Alberto acabará confesando: “En aquel sitio te pagaban por follar, yo necesitaba pasta, me dijeron que si les llevaba a alguna menor me pagarían mucho más, la primera que llevé fue Silvia, me pagaron mil euros, por llevar a Elisa me pagaron dos mil, no sabía lo que les iba a pasar, yo solo pensaba en el dinero, estaba muy enganchado”.