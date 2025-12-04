Primeras palabras de Íñigo Tina tras su salida de 'Gran Hermano 20' por asuntos personales

Ana Carrillo 04 DIC 2025 - 20:21h.

Íñigo Tina deja de ser concursante de 'Gran Hermano 20' por asuntos personales ajenos al programa

El amigo de Edurne ha contado en Instagram cómo se encuentra y ha agradecido las muestras de cariño

Íñigo Tina ha abandonado la casa de Tres Cantos y ha dejado de ser concursante de 'Gran Hermano 20' a todos los efectos por asuntos personales ajenos al programa. Lo comunicó el pasado martes el Súper a sus compañeros, a los que reunió en el salón para darles la noticia. Ahora, el de Vitoria ha reaparecido en Instagram para dirigirse a los seguidores del formato.

Muchos de sus compañeros se preguntaron qué habría ocurrido, como también hicieron muchos espectadores, que querían saber cómo se encuentra el amigo de Edurne tras haber causado baja del concurso de Telecinco. Los fans del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi le han enviado muchos mensajes de cariño, diciéndoles que le da pena que haya tenido que abandonar y que le desean todo lo mejor.

"Gracias por todo el apoyo recibido", ha comentado Íñigo en sus stories de Instagram para expresar su agradecimiento por los mensajes que ha recibido en Instagram durante sus primeras horas fuera de la casa de Tres Cantos. Ha añadido un segundo story de un amigo suyo en el que cuenta que han pasado la primera noche juntos y aclara que el compañero de Raúl Martínez está "bien y tranquilo".