Dos menores podrían haber sido captadas por la yihad: el nuevo caso de Rodrigo y Azhar

Rodrigo y Azhar se hacen cargo de un nuevo cargo en el grupo 2 de Desaparecidos. Se trata de dos menores, Sahar y Lucía . Son amigas, siempre estaban juntas y no se sabe dónde están desde hace varios días.

En el instituto, hablan con la directora, con una de las pocas amigas que tenían, ella les reconoce que estaban bastante aisladas y no eran muy populares. Además tuvieron un problema con otra de las estudiantes por culpa de un chico.

Uno de los informáticos les trae imágenes muy preocupantes, se trata de la yihad. Las jóvenes podrían haber sido captadas por el Estado Islámico, y podrían estar ya en Siria... Pero Azhar no cree en esta hipótesis, no está segura de que las menores hayan sido capaces de irse con el IS.