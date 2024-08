Fernando y Jaidy mantienen una brutal discusión en el plató: "Amigas como ella prefiero tenerlas lejos"

Minutos después, Jaidy ha entrado en el plató después de escuchar a Fernando y han comenzado a tener una conversación muy tensa. La examiga ha explicado a Fernando que hay cosas en las que él se ha equivocado y que no son verdad. "Siempre has tenido que hacer todo lo que te ha dicho, no has sido capaz de decírselo a tu madre", le ha reprochado Fernando después.