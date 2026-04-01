Supervivientes 01 ABR 2026 - 01:57h.

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La última gala de 'Supervivientes' ha dejado uno de los momentos más emotivos de la edición con el esperado reencuentro entre Almudena y Borja, que ha estado cargado de lágrimas, abrazos y confesiones muy sinceras. Todo comenzaba con Almudena haciendo balance de su paso por el concurso. La superviviente se mostraba orgullosa de su evolución personal, reconociendo que había logrado superar muchos de sus miedos: “Empecé muy bajita, de yo no puedo, y me he superado en todos los aspectos”, explicaba, destacando especialmente su crecimiento en la convivencia y en su independencia.

Sin embargo, lo que parecía una despedida tranquila dio un giro inesperado cuando la organización decidió sorprenderla. En cuestión de segundos, Borja aparecía ante ella, desatando una reacción completamente desbordada de emoción: “¡No, no!”, repetía Almudena llorando sin poder creer lo que estaba viendo.

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Borja a Almudena: "Te amo muchísimo"

El reencuentro fue inmediato y lleno de intensidad. Ambos se fundieron en un abrazo mientras se dedicaban palabras llenas de cariño y besos: “Te amo muchísimo” y “no sabes lo duro que ha sido”, confesaban entre lágrimas, dejando claro el fuerte vínculo que les une.

Borja también reveló lo complicado que había sido estar separado de ella, asegurando que se acordaba todos los días. Un momento que, sin duda, quedará para el recuerdo y que demuestra que, más allá de la supervivencia, las emociones son protagonistas en el reality.

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Borja se rompe como nunca al escuchar cómo está Almudena

Antes de reencontrarse, el andaluz ha escuchado, entre lágrimas, lo mal que lo ha estado pasando Almudena durante su aventura: “Yo espero que aguante esta noche”, decía él tras el vídeo. Gabriela y Darío le han apoyado en ese momento tan complicado para Borja, justo antes de descubrir que era el primer salvado de 'Playa destino' en la unificación de su retiro.