Estas son las parejas que ponen a prueba sus relaciones en esta edición de 'La isla de las tentaciones' que podrás ver en Telecinco y Mediaset Infinity

El avance más esperado | Carreras desesperadas, lágrimas y una gran revolución, en ‘La isla de las tentaciones 10’ que podrás ver en Telecinco y Mediaset Infinity

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La advertencia ya está sobre la mesa: la mayor batalla del amor está a punto de estallar. Todo está preparado para que, muy pronto, arranque una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' que se podrá ver en Telecinco y Mediaset Infinity.

Cinco parejas se lanzan a esta prueba de amor con las ideas claras: demostrar que lo suyo es indestructible, que su historia está por encima de cualquier duda. Llegan con promesas, con confianza y con la seguridad de que nada podrá romper lo que han construido fuera. Pero este no es un lugar cualquiera. Aquí cada gesto cuenta, cada silencio pesa y cada tentación se convierte en una prueba real.

Y estas son las cinco parejas que se lanzan a esta prueba de amor en ‘La isla de las tentaciones 10’:

Luis y Julia

Luis tiene 27 años y Julia tiene 29 años. Ambos son de Alicante y llevan un año juntos.

Álex y Ainhoa

Tienen una relación desde hace un año y medio. Álex tiene 23 años y Ainhoa también y ambos son de Ibiza.

José y Nerea

José, de Valencia y con 35 años y Nerea, de Madrid y con 27 años llegan a ‘La isla de las tentaciones’ a poner a prueba su relación de un año.

Atamán y Leila

De Gran Canaria. Atamán, de 27 años y Leila, de 28 años quieren ver si su amor es verdadero después de compartir una relación de 11 años.

Christian y Mar

4 años de relación llevan Christian, de 29 años, y Mar, de 24 años, siendo ambos de Palma de Mallorca.