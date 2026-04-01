Patricia Fernández 01 ABR 2026 - 03:30h.

Gabriela Guillén, Borja Silva y Darío Linero se ponen en manos de la audiencia: uno de ellos es expulsado y los otros dos se unifican a las playas oficiales

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‘Playa destino’ dejaba de existir durante la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’: Darío Linero, Gabriela Guillén y Borja Silva se iban a enfrentar a la decisión de la audiencia - con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity - para descubrir qué dos se unían a la convivencia y cuál era expulsado de manera definitiva: lo que hacía que se abriera la palapa de una manera excepcional.

Ion Aramendi explicaba cómo se iban a incorporar a los grupos antes de conocerse la decisión definitiva: el más votado se incorporaría a ‘Playa Victoria’, el segundo a ‘Playa Derrota’ y el menos votado sería el expulsado.

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La unificación de 'Playa destino'

Después de las votaciones del público, Borja Silva se rompía por completo de emoción al saber que era el primer concursante que continuaba en ‘Supervivientes’ y se unía al grupo: "Gracias a todos los seguidores, mis amigos, mi familia y al público. Os quiero mucho, no me lo creo".

Lo que no esperaba Borja es que a la primera persona a la que iba a ver era a Almudena, con la que se reencontraba en la playa con ella a solas, protagonizando ambos un bonito momento, entre lágrimas y mucha alegría de volver a abrazarse.

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Gabriela, expulsada de ‘Supervivientes 2026’

Y tras esto, Ion Aramendi comunicaba a Gabriela y Darío quién de ellos era el expulsado. “Los espectadores con sus votos, a través de la app de Mediaset Infinity, han decidido que el concursante de ‘Playa Destino’ que se une a las playas oficiales sea…”, entonaba el presentador para dar el nombre de Gabriela, por tanto, Darío se convertía en el segundo concursante que se une a la convivencia con el resto de los compañeros, lo que provocaba una gran felicidad en él.

Mientras Gabriela decía unas palabras tras ser la expulsada: “Estoy muy agradecida por esta aventura, ha sido el mayor reto de mi vida, me llevo muchas cosas buenas y aprendizajes”.

Darío y Borja entran en la palapa y los supervivientes reaccionan

Y llegaba el momento de que Darío y Borja entrasen a la palapa, lo que iba a ser sorpresa para todos menos para Almudena, la que no podía decir nada de lo que había pasado. Caras de sorpresa e infinidad de reacciones se daban con la primera entrada, la de Borja. Almudena corría para volver a abrazarle: "Os presento al amor de mi vida". Mientras Claudia no podía evitar las lágrimas, todo entre aplausos y caras de incredulidad en algunos. El que les contaba cómo habían vivido en 'Playa destino' y que llega a formar parte de las playas oficiales.

Pero esto no se quedaba aquí, faltaba Darío por entrar, lo que generaba cara de sorpresa en Almudena y otras muchas reacciones. "Llevo durmiendo 25 días con la pareja de mi exnovia, he visto dos personas más", entonaba él dejando claras las ganas que tenía de este momento. El que además hacía reaccionar a María Lamela con sus palabras para Almudena: "Qué bonito".

Y después de estas primeras impresiones, la presentadora contaba a Darío y Borja en qué playa vivirán, lo que generaba más reacciones en la palapa: ¡no te pierdas nada con tan solo darle al 'play' a los vídeos!