‘El diario de Jorge’ desvela el resultado de la prueba de hermandad entre Ana Isabel y Rafa: la emoción desborda el plató

“Tengo la cabeza como una olla exprés… todo ha sido muy inesperado ”, comentaba Ana Isabel en plató. “Todavía no he pisado tierra. Todavía no lo tengo asimilado …”, decía Rafa antes de conocer el resultado de la prueba.

Además, la semana pasada, además de conocer a Rafa, los dos posible hermanos conocían a la que puede ser otra hermana biológica, Gemma. “Al verla, he visto algo de Isabel (la madre). Esto se está saliendo de madre… Esto es surrealista, yo no estoy preparado para tanta… yo no sé cómo actuaría otro o cómo no lo haría”, asegura Rafa visiblemente emocionado y confundido.