Ramón Espinar no se ha tomado nada bien su expulsión de ‘El rival más débil’ , tal y como le ha pasado a Pilar Rahola. El antiguo miembro de Podemos se ha mostrado especialmente molesto con Susana Díaz , a quien ha dedicado unas duras palabras desde el backstage.

Antes de marcharse del plató, le ha echado una tensa mirada de reojo y ya en el backstage ha cargado duramente contra la socialista: “Lo único que no perdono es, con lo bien que me estaba llevando yo con Susana… Pero bueno, ya puedo decir que tengo una cosa en común con Pedro Sánchez, que me ha apuñalado Susana Díaz”.