Hugo, Nuria, Pol y Anabel, nuevos nominados de 'El tiempo del descuento'

Los concursantes nominan a la cara y por sorpresa

En 'Más tiempo del descuento', se han enfrentado por sorpresa a unas segundas nominaciones. Así han sido las nominaciones a la cara:

Dinio: Uno a Estela; dos Diego; y tres para Nuria.

Diego: Un punto a Anabel, dos a Pol y tres a Hugo. Repito la nominación: Anabel creo que no sube; a Pol por afinidad y a Hugo porque hace la convivencia difícil.

Hugo: Uno para 'El Cejas' porque la verdad es que hemos empezado los primeros días bien, luego se ha torcido, me fastidia lo del limón y espero que se pueda solucionar. Dos puntos para Nuria porque no he entendido muy bien lo que le ha dicho a Dinio de que ya no éramos amigos. Yo le pedí perdón por cogerle el eyeliner pero no lo veo como para... Me faltó una defensa. Tres puntos a Anabel porque veo que me acusa de cosas que no he hecho, no me ha gustado que escondiera comida; ni que me llamase "carroña", "carcoma" y "el que hurta" y yo no utilizo esos términos sin base como los usa ella y no hay que llegar a esos términos.

Kiko: Por afinidad me llevo bien con casi toda la casa. Le doy un punto a Nuria, nos llevamos bien pero por descarte. Dos a Pol, sabes que hay buen trato pero por delante de ti hay otros y tres puntos a Hugo porque repites los mismos patrones y me gustaría que me sorprendieras. Ya si eso nos vemos en otro reality.

Pol: Por estrategia todo. Uno a Estela, dos al Cejas y tres a Anabel. Estamos en un juego y la mejor decisión para salvarme.

Estela: Un punto a Gianmarco porque no te quiero dar dos, es descarte. Dos puntos a Hugo porque no se los quería dar y que le haya dado dos a Nuria me parece una flipada. Y tres a Pol por descarte.

Anabel: Un punto a Nuria, porque se ha llevado una decepción con sus compañeros. Dos a Pol porque me los ha dado a mí. Y tres por razones obvias. Por supuesto no quiero insultar y si me he equivocado le pido perdón a Hugo.

Gianmarco: Un punto a Estela por descartar. Dos puntos para Nuria porque me ha dado tres y no tenemos mucho trato. Y tres puntos para Hugo porque sinceramente no me gusta que llamara a Adara 'rotonda' y me parece pesado que siga con cosas porque se han solucionado.

Maestro Joao: Un punto para Estela porque no le va a afectar. Dos puntos para Nuria porque espero que con los tres que le voy a dar Hugo les saque fuera.

Nuria: Un punto a Gianmarco porque no estamos hablando mucho pero cada vez me cae mejor. Dos puntos a Anabel por lo mismo y tres puntos a Hugo porque estoy flipando.

Hugo, Nuria, Pol y Anabel, son nuevos nominados de 'El tiempo del descuento'. ¡Tú decides quién se va!