Nuria MH se ha convertido en la última expulsada de ' El tiempo del descuento ' y ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores a través de sus redes sociales . La exconcursante da las gracias a sus "conejitos" y asegura que está "super bien" tras su salida de la casa: "Me lo he pasado súper bien estas dos semanas".

Además, Nuria ha subido una foto a Instagram despidiéndose del reality: "He disfrutado a tope, he reído, he llorado (...) y he sentido".