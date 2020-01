La rajada de Pol sobre Adara en el confesionario: "Es una tía sin carisma que busca una carpeta"

Tras la tremenda discusión de Pol y Adara, el catalán fue al confesionario a desahogarse con el Súper… ¡y vaya si lo hizo! Para Pol, Adara ha entrado en ‘El tiempo del descuento’ con la intención de pelear con él: "No tiene autocrítica, cuando no piensas como ella te bloquea como me hizo a mí al salir de la casa la primera vez".