La gran 'rajada' de Dinio sobre Antonio David: "Se la mete a cualquiera a la primera de cambio"

Dinio ha hablado sobre Antonio David en 'El tiempo del descuento'. Durante una conversación con Pol, el concursante no ha dudado en decir abiertamente lo que piensa sobre el tertuliano. "Kiko Matamoros se fía de él, yo no me fiaría porque se la mete a la primera de cambio a cualquiera. A mí no me ha hecho nada pero lo que ha hecho por alrededor de coger y grabar a su amigo Gianmarco y filtrarlo...", ha comenzado diciendo.