La entrada de una masa de aire muy cálida para la época, coincidiendo con el inicio del otoño meteorológico, dejará temperaturas muy altas en los próximos días

Las temperaturas máximas irán subiendo a lo largo de la semana, siendo el miércoles y el jueves los días en los que se registrarán los valores más elevados

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Arranca septiembre con la entrada de una masa de aire muy cálida para la época, que llega a la Península desde el norte de África coincidiendo con el inicio del otoño meteorológico y dejará temperaturas muy altas en los próximos días. A partir del miércoles, los termómetros registrarán hasta 43 grados en puntos de Andalucía o incluso 42 en Bilbao.

Tras unos días de tregua en muchas zonas del país, septiembre llega con calor. Las masas de aire podrán alcanzar temperaturas más de 10 grados superiores a lo normal, especialmente a partir de mediados de la semana.

Termómetros que registran temperaturas extremas

Se registrarán valores típicos de pleno verano: entre 40 y 43 grados en ciudades como Sevilla, Córdoba, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Granada, Jaén, Toledo, Lleida, Zaragoza o Logroño, de acuerdo a los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También se alcanzarán los 40 grados o más en otras muchas ciudades del país, sobre todo del interior peninsular, además de noches tórridas. En el caso de Madrid, las máximas podrán alcanzar en la capital hasta 38 grados el jueves y 39 grados el viernes.

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Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos y zonas de Jaén del valle del Guadalquivir.

Esta subida de temperaturas llega además con un peligro de incendio muy alto o extremo en amplias zonas del centro y este de la península, así como en puntos de los archipiélagos, ha advertido la Aemet.

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Este martes, persiste alguna tormenta

Durante la jornada del martes, se podrán formar tormentas al norte de Navarra, Aragón y Cataluña, que podrán descargar mucha agua durante la tarde. En el litoral mediterráneo predominará la calima, mientras que en Canarias, los cielos se cubrirán de nubes debido a los vientos alisios.

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El miércoles, las máximas aumentarán en la Península y Baleares, de modo que podrán superarse los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de la meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y Mallorca.

Para el jueves está previsto que las temperaturas sigan subiendo, especialmente las máximas, dejando una jornada de mucho calor. Se podrán superar los 35 grados en buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro, Mallorca, zonas bajas del sureste y el sur de Gran Canaria, e incluso los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.