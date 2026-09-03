Las matriculaciones continúan al alza en España y, de mantenerse esta tendencia, el sistema de matriculación español alcanzará un nuevo hito a finales de 2026 o principios de 2027 nunca antes visto

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El mercado automovilístico español mantiene su tendencia positiva. Los datos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) reflejan que las matriculaciones continúan creciendo. Durante el mes de agosto se registraron 68.544 matriculaciones de turismos, lo que supone un incremento del 11,8% respecto al mismo mes de 2025. Se trata, además, del mejor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando se alcanzaron las 74.426 unidades.

El buen comportamiento del mercado también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y agosto se han matriculado 818.201 turismos nuevos en España, una cifra que representa un 6,3% más que la registrada durante el mismo periodo del año anterior.

Cada vehículo que sale a la carretera cuenta con una combinación de números y letras que permite identificarlo. Pero, ¿cómo se determina esa matrícula y qué podemos saber a partir de ella?

¿Cómo se asignan las matrículas en España?

Para entender cómo avanza la numeración actual, primero hay que conocer el origen del sistema español. Las primeras matriculaciones de vehículos en nuestro país se remontan al 17 de septiembre de 1900. Poco después, el 31 de octubre de ese mismo año, se registró en Baleares el primer vehículo.

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Desde entonces, España ha utilizado tres sistemas de matriculación diferentes. El que continúa vigente comenzó a utilizarse el 18 de septiembre del año 2000 y sustituyó al modelo provincial. Se trata del sistema nacional alfanumérico, que permite generar hasta 80 millones de combinaciones diferentes.

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Las placas actuales están formadas por cuatro números y tres letras, además de la banda azul de la Unión Europea con la letra E, correspondiente a España. No obstante, no todas las letras forman parte de la secuencia. El sistema deja fuera las vocales y las letras Ñ y Q, así como las combinaciones LL y CH, con el objetivo de evitar que determinadas placas puedan formar palabras malsonantes o generar confusiones.

La primera matrícula que se asignó con este sistema fue la 0000 BBB, correspondiente a un Mercedes-Benz 230 SL matriculado en Vitoria. Este vehículo tiene además una particularidad, ya que participa cada 5 de enero en la cabalgata de los Reyes Magos de la capital del País Vasco.

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¿A qué velocidad avanzan las matrículas?

No existe un calendario exacto que permita saber cuándo cambiará una determinada combinación en las matrículas. La numeración avanza en función del número de vehículos que se matriculan, por lo que el ritmo puede variar considerablemente de un periodo a otro.

En España se registran habitualmente entre 80.000 y 120.000 matriculaciones al mes, aunque la distribución no es uniforme. Los últimos días de cada mes suelen concentrar un mayor volumen de operaciones, especialmente cuando coincide con el cierre de un trimestre, debido a que los concesionarios buscan alcanzar sus objetivos comerciales.

Por ello, observar cómo evoluciona la secuencia de las matrículas puede servir para realizar algunas estimaciones y también aporta información interesante a la hora de comprar un vehículo.

¿Para qué sirve conocer la matrícula?

Aunque pueda parecer un simple dato anecdótico, conocer cómo avanza la numeración de las matrículas puede resultar útil por varios motivos:

Permite aproximarse a la antigüedad de un coche de segunda mano

Las matrículas se asignan siguiendo un orden correlativo, por lo que la combinación de números y letras permite calcular de manera aproximada cuándo fue matriculado un vehículo. Es un dato especialmente útil al comprar un coche de segunda mano, ya que permite comprobar si su antigüedad encaja con la información facilitada por el vendedor.

Ayuda a determinar el valor del vehículo

La fecha de matriculación es uno de los elementos que se tienen en cuenta para calcular el valor residual de un vehículo, es decir, cuánto podría valer después de varios años. Sin embargo, no es el único factor que influye en su precio. También entran en juego aspectos como el kilometraje, el estado de conservación, el mantenimiento, el equipamiento o la demanda del modelo.

Permite hacer una previsión de la matrícula de un coche nuevo

Aunque no es posible conocer con total precisión qué combinación de números y letras tendrá un vehículo, la evolución de las matriculaciones permite realizar una estimación. El ritmo de ventas sirve como referencia para calcular aproximadamente cuándo se alcanzará una determinada combinación de números y letras.

Los cambios en las matrículas de septiembre

Según datos de la DGT a 1 de septiembre, los vehículos matriculados corresponden a la serie NSG (este agosto, por ejemplo, a principios de mes la combinación era NRR). Al tratarse de una numeración que avanza diariamente, la matrícula concreta cambia constantemente conforme se matriculan nuevos vehículos.

Más allá de septiembre, la tendencia sigue apuntando a que habrá un nuevo hito en el sistema de matriculación español. Si se mantiene el ritmo actual de matriculaciones, a finales de 2026 o comienzos de 2027 se estrenará la letra P en las matrículas de los vehículos en España. Aunque después de la N llega la O, cabe recordar que las vocales no se utilizan en las combinaciones alfanuméricas para evitar la formación de palabras o acrónimos de significado ofensivo o que puedan generar confusión.