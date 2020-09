El mensaje de Ana Rosa a Jesús Calleja tras la aventura con Fernando Simón: "Algún día iré contigo"

Las imágenes de Fernando Simón en Mallorca durante el rodaje de 'Planeta Calleja' junto al aventurero han dado mucho de qué hablar. El médico se ha defendido , pues se encontraba de vacaciones y confesaba "no dar para más" . Ana Rosa , en medio del debate, se ha animado y le ha mandado una propuesta al presentador.

La periodista tiene en mente rodar algún día un programa junto a Calleja. Así lo ha confesado durante el directo y ha defendido al médico al declarar: " Me temo que cuando esto se prepara la situación era distinta ". Además, confiesa que le hubiese encantado tener a Fernando Simón en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y tiene mucho interés por las cuestiones que habrá formulado el aventurero: " Calleja pregunta de todo ".

Ana Rosa dispuesta a rodar 'Planeta Calleja'

Al ver las imágenes de Fernando Simón buceando por el fondo marino de Mallorca, la presentadora ha dejado claro que ella no se ve en las profundidades del mar: "Yo veo allí a la morena...". Luego, ha dado una pista a Calleja sobre cómo debería ser su aventura: "A mí el buceo como que no me gusta, soy más de ir por encima".