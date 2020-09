Anabel Pantoja nos cuenta sus expectativas sobre 'Sola', el nuevo reality: "Quiero superar poder estar sin móvil y ponerme a plan"

Para hablar de todo esto, la colaboradora de Sálvame ha entrado en directo para hablar con Ana Rosa y contar cómo van a ser sus últimas horas antes de empezar este reality: "Esta tarde voy a estar en Sálvame y por la tarde noche duermo en mi pisito nuevo". Sobre lo que tiene que hacer: "Vivir, cocinar, limpiar, dormir, me mudo aquí,en vez de vivir en Canarias como vivía, me mudo a Mediaset. Voy a ser tu vecina, Ana ".

Anabel cuenta que podrá recibir visitas: "Sí, lo que no me podéis dar es información, pero siempre admito todo tipo de dulce. También ha explicado lo que espera de esta experiencia y que no lleva muy bien estar sola: "Lo llevo fatal, pero quiero superar poder estar sin móvil y no depender de ello y no sé que me voy a encontrar, pero si encuentro algo mejor, pues voy a sacar de esto algo bueno. Y ha querido hablar de lo que espera de esta nueva experiencia: Voy a estar sola, entonces tengo que recurrir a la imaginación y a hacer mi rutina, voy a ponerme un poco a plan porque llevo tres meses de vacaciones. Voy a seguir trabajando, voy a entrar en Sálvame y en todos los programas", explicaba.