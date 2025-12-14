El suceso ha ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en la playa

La Policía ha anunciado la detención de dos hombres, uno de ellos finalmente confirmado como muerto

SídneyAl menos nueve personas han muerto y 12 han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido -- ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en el extremo norte de la playa.

Las fuerzas de seguridad han confirmado a la cadena ABC el balance inicial en una primera estimación sobre las consecuencias del tiroteo, del que informó en un primer momento la Policía del estado de Nueva Gales del Sur sobre las 09.45, hora en la España peninsular y Baleares, del comienzo del incidente. Poco después, la Policía anunció al menos dos hombres detenidos, uno de ellos finalmente confirmado como muerto.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegado de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", ha manifestado.

Israel condena un "vil ataque terrorista" contra una celebración judía

La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Aunque las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado este sábado un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi"

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido.