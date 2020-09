Ángel Gabilondo, sobre la moción de censura a Ayuso: "No es el modo de hacer política en el que creo"

Moción de censura: "No es el modo de hacer política en el que creo"

Ante la sospecha de que el PSOE ha captado la atención de tres diputados de Ciudadanos, Ángel Gabilonto lo niega absolutamente: "Conmigo no, seguro que no". El entrevistado está en contra de hacer esta forma de política y explica que "no me gusta, ni es el estilo en el que creo, ni el modo de hacer política en el que creo".