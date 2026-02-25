Pedro Jiménez 25 FEB 2026 - 02:16h.

Manuel González o Carlos Lozano. Carlos Lozano o Manuel González. Uno de ellos salía expulsado de la casa de 'GH DÚO' este martes poniendo así punto y final a la mayor rivalidad entre dos concursantes en esta edición. Pues bien, esa expulsión ya se ha dado y la audiencia ha decidido que Manuel González sea el expulsado definitivo. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Manuel González!", han sido las palabras de Jorge Javer Vázquez que daban por sentenciado al joven ya exconcursante, ante le gran aclamo del un plató que gritaba una y otra vez "¡Carlos, Carlos!".

"Cabeza arriba y orgulloso de mi paso por aquí, además de agradecido a todos los que han confiado en mí. Un pedacito de mí se queda en esta casa, que es mi hermana", ha dicho Manuel González, que ha subrayado un sincero "lo quiero lejos" (a Carlos Lozano), en shock al saber la decisión de la audiencia.

Posteriormente, Carlos Lozano ha regresado a la casa y los concursantes se han quedado enmudecidos. Gloria, hermana de Manuel González, ha sido la más afectada por la salida del concursante. Pero Jorge Javier Vázquez, al término del programa, desvelaría algo que acababa de ocurrir y que suponía un auténtico bombazo de cara al futuro más próximo de Manuel González en los realities: "Se ha negado a ver la vuelta de Carlos a la casa. Se ha ido antes, se ha cogido un rebote tremendo y ha dicho que 'se acabó la televisión para mí y los realities'.

Dos concursantes con la rivalidad 'por bandera'

Sin duda, si hay algo que nos ha quedado claro en este reality de Telecinco es que Carlos Lozano y Manuel González han mantenido disputas de todos los colores desde que comenzó 'GH DÚO'. Mientras que uno representa a la vieja escuela, siendo un auténtico 'monstruo televisivo' y recordándonos a todos lo que fue esa forma de hacer televisión de hace años y que tanto triunfó, otro supone la cara visible de esa generación de 'La isla de las tentaciones' que viene pisando fuerte en el mundo televisivo y de los realities en general.

Otra a cosa a destacar es que Manuel González todavía no había salido nominado hasta este momento con Carlos Lozano, mientras que los Juanpi o Anita sí habían pasado por la sala de expulsión, saliendo victoriosos de todas esas veces nominados.

Punto y final al concurso de Cristina Piaget

La expulsión de la semana pasada puso fin al concurso de Cristina Piaget, una concursante ganadora para muchos, "mereciéndose mínimo llegar a la final", pronunciaba Jorge Javier Vázquez al saber la decisión de la audiencia. Su salida provocaba que Carlos Lozano tuviera que seguir el reality sin su 'pareja de baile' habitual, lo que supuso un gran varapalo para él.

Y no solo eso: unas nominaciones que tenían lugar tras la expulsión de la modelo volvían a sacar a la palestra una vez más a Carlos Lozano, nominado junto a Manuel, Anita y Juanpi, salvándose estos dos últimos en la gala de 'GH DÚO. Cuentas pendientes' que Ion Aramendi presentó este domingo y dejándolo todo en un disputadísimo cara a cara entre dos de los mayores contrincantes de esta edición desde que las puertas de Tres Cantos se abrieron.