Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026': "Mi vida está llena de retos y este es uno nuevo"

Supervivientes 25 FEB 2026 - 00:22h.

El expiloto de MotoGP se embarca en la gran aventura que supone el reality

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Toni Elías es uno de los concursantes confirmados de 'Supervivientes 2026'. El expiloto de MotoGP no lo ha dudado a la hora de lanzarse a la gran aventura que supone el reality y quiere llegar hasta el final en Honduras. El último concursante confirmado fue Aratz Lakuntza, otro joven deportista tambien pero que se dedica a una disciplina que no tiene nada que ver con la del expiloto.

Así ha confirmado el campeón del mundo su participación: "Soy Tony Elías, expiloto de MotoGP y campeón del mundo de Moto2 y nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'".

"Mi vida está llena siempre de retos y este es un nuevo reto, algo importante para mí y me gustaría conseguirlo. Y bueno, pues a partir de aquí a lucharlo, a darlo todo y nos vemos en Honduras’", expresa el nuevo concursante, emocionado.

¿Quién es Toni Elías?

Toni Elías tiene una gran carrera internacional de motociclismo, el expiloto español fue el primer campeón mundial de la categoría Moto2 en 2010, además de ser muy recordado por su histórica victoria en MotoGP en el GP de Portugal 2006.

En el año 2022, y tras casi 23 años dedicados al motociclismo, decidió ponerle fin a su carrera como piloto profesional después de haber sido uno de los grandes protagonistas del mundillo.

Ahora, el expiloto se lanza de lleno al reto que supone 'Supervivientes' y lo hace con muchísima ilusión y muchas ganas de darlo todo y llegar hasta el final en el reality más duro de la televisión.