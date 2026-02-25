Pedro Jiménez 25 FEB 2026 - 01:12h.

Explota la tensión en GH DÚO: enfrentamiento cara a cara entre Lucía Sánchez y el padre de Manuel González

Los concursantes descubren que Anita Williams es la salvada de 'GH DÚO': así se lo ha contado Jorge Javier Vázquez a la casa

Durante la gala de 'GH DÚO Especial Expulsión' hemos presenciado un durísimo enfrentamiento entre Lucía Sánchez y el padre de su exnovio, Manuel González. Un choque que ha tenido lugar después de que en los posicionamientos, la joven exconcursante de 'Gran Hermano', entre otros realities, se pusiera detrás de Carlos Lozano recordando un episodio de su exnovio que es el que ha hecho que se posicionara detrás del presentador. Pues bien, la tensión ha saltado como nunca entre ella y el padre de Manuel, Manolo, presente también en el plató de 'GH DÚO', teniendo que intervenir el resto de colaboradores e incluso separándoles.

En primer lugar, Lucía Sánchez ha sorprendido con su posicionamiento, no sin antes sumergirse en un mar de dudas: "Estoy un poco dividida... si sigo lo que yo soy apoyaría a Manuel, pero recuerdo que él en mi final no me tendió la mano", ha comenzado diciendo.

Ante el 'ruido' del público, la joven colaboradora se ha abierto paso para confesar que todavía sigue sufriendo "la mala educación del padre" de su exnovio: "Nunca nos llevamos bien y no le soporto, claramente". El padre de Manuel no se ha callado: "Ni yo a ti". La tensión entre ellos ha saltado como nunca, con Manolo asegurando que nunca le ha querido para su hijo y con una Lucía tachando sus actitudes de "vergonzosas".

Tras este choque, Lucía lo ha tenido claro: se ha dirigido detrás de Carlos Lozano con un contundente "ahí te quedas" a Manuel González, que desde la casa no entendía mucho lo que estaba pasando. "Me ha dolido lo de ella, la tengo un cariño especial", ha dicho el concursante desde Tres Cantos. Pero la bronca que estaba por venir sería todavía mucho mayor.

Crece la tensión como nunca en el plató de 'GH DÚO'

Jorge Javier Vázquez se ha dirigido a ambos, sentados el uno al lado del otro, para lanzarles una pregunta directa y concisa: "¿Siempre os habéis llevado tan mal?". "Nunca la he querido para mi hijo", ha dicho el padre de Manuel. Pero Lucía, muy caliente por lo que acababa de pasar antes, le ha echado en cara los "cuernos" que le ha puesto su hijo en el pasado: "Dentro de las puertas de su casa se ha metido con mi familia". "¡Eso es mentira!", ha dicho el padre de Manuel, fuera de sí y enfrentándose con Lucía Sánchez cara a cara, lo que ha provocado que el resto del plató tuviera que intervenir.

Más adelante, Lucía Sánchez ha estallado: "¡Lo juro por mi hija que yo no invento! ¡Pedazo de sinvergüenza!", le ha dicho al padre de Manuel, como pocas veces la hemos visto en un plató.