Pedro Jiménez 25 FEB 2026 - 02:53h.

"Estamos todos expectantes", han sido las palabras de Jorge Javier Vázquez instantes antes de que Manuel González protagonizase una emotiva curva del amor. Y muy, pero que muy amorosa. El concursante de 'GH DÚO' se ha abierto como nunca a nivel sentimiental, realizando un recorrido por las relaciones más importantes que ha tenido a lo largo de su vida, con declaración de amor incluida y un mensaje para Anita Williams.

En primer lugar, Manuel ha contado la que fue su primera relación, que le marcó y mucho a los 16 años: "Fui muy feliz con ella. Estuve un año y pico. Era muy chico, nos agobiamos y decidimos coger caminos separados. A día de hoy tengo muy buena relación con su hermano, hablo mucho con él y a ella le he deseado lo mejor del mundo".

Posteriormente -y después de un tiempo soltero- el concursante tuvo otra novia, alguien que describe como "muy familiar, queriendo siempre formar una familia": "Tenía la cabeza loca y no fui sincero ni claro con ella. Le falté el respeto muchas veces", cuenta un Manuel que asegura que en un momento dado, la relación "estalló y se rompió". "La quería más como una amiga", se sincera el andaluz.

La declaración de amor de Manuel González

Tras más de un año soltero, Manuel González conoció a Lucía Sánchez, con quien estuvo más de tres años: "Es a la que más he querido. No la quise bien en su momento y el que reventó la relación fui yo, porque ella siempre me respetó, me cuidó y me trató genial". Además, ha mencionado su etapa en 'La isla de las tentaciones', en donde Manuel González cayó en la tentación: "Le hice sufrir mucho... a día de hoy creo que ha sido la chavala de la que sí he estado enamorado, algo que me he dado cuenta con los años".

Ha sido en este preciso momento cuando el concursante ha hecho una especie de declaración de amor ante una Lucía Sánchez, que se encontraba en el plató de 'GH DÚO' y que acababa de protagonizar un tensísimo choque con su padre: "Lucía, a pesar de todos los vaivenes, problemas y discusiones que hemos tenido, de la chavala que he estado más pillado y enamorado en mi vida (y me he dado cuenta a los años) ha sido de ti", ha dicho un Manuel, provocando el fuerte aplauso del público. "No supe cuidar lo que tuve en el momento y ya está. Lo reconozco", ha añadido este.

Manuel González, tajante sobre lo que siente con Anita Williams

Por último, Jorge Javier le ha preguntado a Manuel si Anita Williams sale o no en su curva: "No ha sido mi pareja Jorge. Yo con Anita he tenido mis cositas fuera del programa, pero nos hemos visto siete u ocho días. Teníamos una atracción física y el tonteo que tienen dos jóvenes solteros. La respeto mucho como mujer. Aquí no he intentado nada, solo siento amistad con ella. La tengo mucho cariño".

Manuel González, para acabar, ha mencionado a su última novia, quien se portó muy bien con él y le abrió las puertas de su casa: "Fui un niñato y me arrepiento mucho del daño que le he hecho. Sabe que le guardo mucho cariño y ojalá la vida le vaya como se merece".