Celia, la exnovia del supuesto asesino de Meco, rompe su silencio: “Te odio y te deseo lo peor”

“Eres un psicópata y un loco, pero me da igual te odio y te deseo lo peor… Estas fotos te la envié yo antes de saber que me había puesto los cuernos con esa, antes de saber que eres el asesino de mi niña… Cómo pudiste fingir siete meses, mirándome a la cara y sabiendo que me estaba muriendo por dentro… Cómo me pudiste llamar y pedirme que confiara en ti, que tú no habías sido sabiendo todo lo que me habías mentido… Pero a cada cerdo le llega su San Martín. Reza, reza por no salir de la cárcel y que yo te encuentre hijo de p***”, están son las primeras declaraciones de Celia tras la detención de Sergio, su expareja y presunto asesino de su mejor amiga.