La madre de Helena revela una información comprometida sobre su hija y Rodri

Rodri y Helena han sido dos de los grandes protagonistas de la semana por una hoguera de confrontación que ha terminado con su relación. La pareja de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha decidido cortar por lo sano y su noviazgo ha terminado siendo pasto de las llamas en un encuentro de lo más acalorado.

Por si fuera poco, la guapísima participante del programa de Sandra Barneda afirmó que quería finalizar su experiencia con un nuevo amor y decidió irse de la mano de Albert Barranco, el soltero que la tentó desde el primer día que llegó a la isla.

Después de una semana en la que ha estado en el punto de mira, Rodri ha acudido a ‘El debate de las tentaciones’ para hablar de todo y ha tenido la oportunidad de verse las caras con Rosa, su exsuegra, quien ha revelado una información bomba.

La madre de Helena habla del pacto de su hija y Rodri

Rosa ha llegado pisando fuerte al plató de ‘El debate de las tentaciones’ y, con mucha calma, ha ido diciéndole a Rodri todo lo que pensaba de él. Además, ha querido tratar dos puntos importantes sobre la relación de su hija y él y ha desvelado una información hasta ahora desconocida.

En primer lugar, ha querido pedir disculpas al que fue su yerno por todas las veces que Helena le hizo un feo con su foto en la villa: “No lo voy a defender”, decía la invitada. En segundo lugar, ha querido aclarar que Helena pensaba que Rodri estaba soltero cuando empezaron la relación y, en tercero, ha dado una noticia que ha dejado a todos en shock.

En el plató del programa de Sandra Barneda, la madre de Helena se ha puesto cara a cara con Rodri y ha sacado a la luz el pacto que él y su hija hicieron antes de viajar a ‘La isla de las tentaciones 9’: “Llegasteis con esa condición (..) Mírame a la cara y dime que es mentira”, decía ella.

¿Cuál es el pacto que hicieron antes de viajar a República Dominicana? ¿Qué se prometió la pareja antes de ponerse a prueba en el paraíso? Si quieres descubrirlo, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia. ¡Es para quedarse en shock!