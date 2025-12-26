Anita Williams no ha podido contener las lágrimas al hablar de Montoya

Anita Williams se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’ y, junto con Rodri y la madre de Helena, ha acaparado la atención de todos al contar cómo se encuentra su vida en la actualidad.

Después de protagonizar un tenso desencuentro con Manuel González, en el que, una vez más, han volado los zascas, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 8’ no ha podido controlar sus emociones y ha terminado rompiéndose.

Para ella, su paso por el paraíso de Sandra Barneda fue una experiencia que cambió su vida por completo y que aún no ha podido superar: “Venir aquí me sigue tocando (..) Me acuerdo de todo mi paso por la isla y me siento identificada con Helena”, decía.

“Se va a arrepentir 100%. Yo creo que quiere a Rodri, pero que no se han sabido querer”, apuntaba. Anita Williams ha confesado que se sentía muy identificada con la historia de esta pareja y no ha podido controlar sus lágrimas, días después de que Montoya hablara de ella en una entrevista.

Anita Williams habla de su relación con Montoya

Al verla así, completamente hundida, Sandra Barneda ha querido saber cuál era el motivo de su malestar y Anita Williams ha querido abrirse con ella y todos los espectadores, explicando cómo estaba en la actualidad su relación con Montoya.

La colaboradora se ha mostrado muy emocionada en todo momento y ha explicado que se seguía “arrepintiendo cada día” de lo ocurrido en el paraíso: “Me duele, lo sigo queriendo y no lo voy a dejar de querer nunca”, declaraba ella.

Después de eso, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado cómo está en la actualidad la relación con el que fue su novio: “Es lo mejor al final”, decía, tras dar una respuesta a la pregunta que todos se hacían. Si quieres ver su explicación al completo, dale al play al vídeo que abre esta noticia.