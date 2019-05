La mujer de Chelo, contra Pantoja: "Isabel queda bien delante de quien le interesa"

A Marta Roca, la mujer de Chelo García-Cortés, no le hace ni pizca de gracia la buena sintonía que muestra la cantante ahora con la periodista. No ve con buenos ojos el acercamiento que han vuelto a tener la propia Chelo con Isabel Pantoja en 'Supervivientes'. En una entrevista para 'Rumore' asegura: "Isabel no se comporta como una amiga. No sé que necesita Chelo para abrir los ojos".