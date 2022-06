Exclusiva| La carta de Pepe Navarro a Alejandro Reyes: le ofrece ir juntos a realizar tres pruebas de paternidad

Pepe Navarro lleva desde el 5 de mayo intentando hacer llegar una carta a Alejandro Reyes. Su último intento fue en el juicio en el que no se presentaron tanto Ivonne como su hijo, donde nuestra reportera informa: "Me confirman que el letrado del periodista quiso entregar físicamente la carta a la abogada de la venezolana y ésta la rechazó".

"Sin ánimo de polemizar contigo, no puedo dejar pasar los ofrecimientos que de forma pública haces en ella, en aras de la verdad que desde hace tanto tiempo persigo y que tú deberías perseguir", dice sobre las palabras de Alejandro. Pepe Navarro confirma que está totalmente dispuesto a realizarse una prueba junto a Alejandro: "Afirmas en la entrevista que te harías la pruebas de paternidad en el Instituto Nacional de Toxicología, pero no en un centro privado, ya que no te fías de mí. No quiero que desperdicies tu ofrecimiento".