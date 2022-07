Isa Pantoja se cansa de Irene Rosales y le contesta: "Que se enfade con su marido"

En primer lugar, Isa explica sus declaraciones en 'Sálvame': “Yo lo que digo cuando me preguntan por ella es que no tiene culpa de nada, que pese a los que dicen que ella es la que malmete, yo no lo veo así”. Añade a esto que “su hermano es responsable él solito de las cosas que hace”. Hablando sobre la entrevista a Kiko Rivera afirma que “si ella le hubiera aconsejado que no la hiciese, no la habría concedido”.