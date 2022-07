Isa Pantoja responde a Kiko Rivera: "No le quiero perdonar porque cada vez cambia su discurso"

En la entrevista, Kiko Rivera hace afirmaciones sobre su hermana como que “ha hecho todo de su parte para reconciliarse con ella ” o que “ quiere mucho a su madre ”. El cantante confiesa que cuando se va a dormir “sueña con Cantora y con su madre” y que esas ensoñaciones "se convierten en pesadillas" . Finalmente, afirma que sus hijas “ cada día le preguntan menos por su abuela ” porque la cantante " no tiene contacto con ellas ".

Tras ver las imágenes y ser preguntada por Joaquín Prat, Isa afirma: “Sí, es verdad que él me pide perdón... pero yo decido apartarme y no perdonarle porque que cada vez va cambiando su discurso”. Además, la colaboradora añade: “Yo jamás he hecho ninguna exclusiva después de lo que sucedió en el Deluxe”.