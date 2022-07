Joaquín Prat, a Inda tras sus continuas intervenciones: "Joder, luego dices que no te dejo hablar"

Esta mañana, en ‘El programa del verano’ Joaquín Prat no ha podido evitar pronunciarse tras las continuas intervenciones de Eduardo Inda a lo largo del programa .

Mientras en la mesa se trata el plan de emergencia de la comisión europea en torno al peligro del suministro del gas, Eduardo Inda habla de manera continua y tendida sobre el tema : “ No puedes depender de dictaduras en Europa va a haber un reparto de cupos ”. Además de esto añade: “ Los que mejor han gestionado esto han sido los estadounidenses con su política energética ”.

Inda llevaba hablando ya varios minutos incluso llegando a pisar las intervenciones de sus contertulios, para enlazar temas en sus frases el colaborador pronunciaba: "Ya termino". Esto hace que se escuche un suspiro de Joaquín Prat que invade el sonido del programa e interrumpe al colaborador. Tras la sorpresa de Eduardo Inda, Joaquín Prat dice: “Joder, luego dices que no te dejo hablar”. A lo que el tertuliano responde: “Porque alzo la voz, si no me pondrías un bozal”.