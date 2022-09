Joaquín Prat no da crédito a las palabras de Cortázar sobre la paternidad de Ortega Cano: "Pero en qué mundo vivís, por favor"

Joaquín Prat comparece en 'El programa de Ana Rosa' para dar su opinión sobre la paternidad de Ortega Cano. El presentador no duda en mostrarse tajante después de discutir por la posible conspiración que hubo en contra de Ana María Aldón.

La discusión comienza con Alessandro Lequio mandando un tajante mensaje a Ortega Cano: “Tiene que hacer con sus yernos lo mismo que hace con el autobús de su hijo, que esperen en la calle, los novios no pueden estar en casa, si están que no participen en las conversaciones familiares, la mayoría de las broncas se producen por los cuñados”. Las palabras del italiano generan mucha disconformidad en la mesa y Sandra Aladro es la primera en responderle: “La clave la tiene Ana María Aldón porque dice que hay una cosa que no va a perdonar nunca, quiero saber cuánto sabe Ana María Aldón respecto a la conspiración en su contra”.