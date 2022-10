Isa Pantoja, sobre el ictus de Kiko Rivera: "Me entero porque me lo cuenta un amigo y no pude verlo"

Isabel Pantoja podría visitar a su hijo Kiko en las próximas horas

Isa Pi, no ha hablado directamente con su hermano, pero está pendiente de su estado de salud

Kiko Rivera continúa en el hospital recuperándose del ictus que sufrió el pasado viernes

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', Isa Pantoja acudía al plató como cada semana. Su hermano, Kiko Rivera sufrió un ictus el pasado viernes de madrugada, el DJ continúa recuperándose en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, junto con la compañía de su mujer. El hijo de Isabel Pantoja ya ha hablado por redes sociales donde ha dado las gracias por el apoyo recibido y por la preocupación sobre su estado de salud por parte de sus seguidores. Su madre, habría viajado hasta Sevilla para estar al lado de su hijo, al igual que su hermana, Isa Pantoja, pero hasta el momento, el cantante solo ha recibido la visita de su prima, Anabel Pantoja.

Isa Pantoja comparecía en el plató y aclaraba la situación cuando era pregunta sobre si ya habría podido ver a su hermano: "No he podido ver a mi hermano y tampoco he podido hablar con él directamente". Así de clara de mostraba la menor de los Pantoja cuando era preguntada por su compañero. "No he podido hablar con él directamente, lo que yo sé es porque me lo trasmiten", de esta manera Isa Pi zanjaba todos los rumores sobre si se ha reunido o no con su hermano desde que el pasado viernes tuviese que ser ingresado en el hospital a causa del ictus.

El enfado de Isa Pantoja: cómo se enteró y no puede hablar con su hermano

Isa Pantoja no puede evitar contar cómo se enteró de que su hermano estaba en la UCI con un ictus: "Esto pasa a las tres de la madrugada, yo me levanto a las siete para llevar a mi hijo al colegio, yo no sé nada de esto y me entero a las 09:50 horas porque me lo dice un amigo mío". Una información que sorprende a los colaboradores e Isa continúa: "Me escribe 'le ha dado un ictus a tu hermano, está en la planta de ictus".

"A mí se me viene el mundo abajo, estoy en el gimnasio y me voy rápidamente a casa, intento ponerme en contacto con todo el mundo, llamo a toda mi familia y en un principio me asusto porque no consigo hablar con nadie, pienso 'igual ha sido ahora y por eso no me han dicho nada", dice con mucho dolor. Isa Pantoja, rota de dolor, continúa diciendo: "Es que a mi hermano le ha dado un ictus, me da igual que sea más o menos grave, a mí me tienen que avisar". Además, sentencia: "Con quien hablo para que me confirme el ictus es otra persona, no es Irene Rosales".