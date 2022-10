Isa Pantoja cuenta los detalles de la videollamada de su madre con Kiko Rivera: "Se alteró..."

La colaboradora explica cómo se enteró de que Isabel Pantoja había podido hablar con Kiko Rivera: "Irene Rosales me llama y me dice que habían tenido una videollamada con mi madre , que se ha alterado , que por recomendación lo mejor es que no vayamos y que sea ella ella la persona que le ve porque con ella está más cómodo". Una decisión que la hija de la artista aceptó pese a estar ya a las puertas del hospital con la intención de "dar un abrazo" a Kiko.

Sobre que la madre e hija no puedan ver a Kiko Rivera, Isa Pantoja comenta: "Yo lo respeto, entiendo que Irene no lo dice porque quiere, entiendo que lo ha hablado con Kiko y están de acuerdo los dos". Sin embargo, Antonio Rossi corta a su compañera para trasladarle su información: "Él no quiere que esté su madre ni su hermana, las excusas están muy bien para las cámaras. Hasta dónde yo sé no son las razones que dan a su madre".